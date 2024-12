Alarm in der Innenstadt: Lose Teile an Hauptkirche sorgen für Feuerwehreinsatz

Aufregung in der Mönckebergstraße: An der Hauptkirche St. Petri (Hamburg-Altstadt) hat es am Montagmittag einen Einsatz der Feuerwehr gegeben. Stürmischer Wind hatte ein Regenrohr gelockert – in 36 Metern Höhe. Ein Rettungsfahrzeug der Superlative kam zum Einsatz.

Laut Feuerwehr wurde gegen 12 Uhr ein lockeres Regenrohr am Kirchturm gemeldet. Das Teil schlug in 36 Metern Höhe gegen das Mauerwerk. Zu hoch, um mit einer normalen Drehleiter der Feuerwehr heranzukommen, denn diese ist nur bis 30 Meter ausfahrbar.

Europas höchstes Rettungsfahrzeug im Einsatz

Seit Anfang des Jahres hat die Feuerwehr allerdings ein neues Rettungsfahrzeug im Dienst. Der Teleskopmast des 1,9 Millionen Euro teuren Fahrzeugs lässt sich bis zu 70 Meter hoch ausfahren – es ist europaweit das größte Rettungsfahrzeug. Es wurde zur Mönckebergstraße geschickt. Nach gut 40 Minuten waren die losen Teile gesichert und der Einsatz wieder beendet.