Alarm am Jungfernstieg – Station kurzfristig geräumt

Aufregung am Jungfernstieg (Neustadt). Dort wurden am Donnerstagmorgen Teile des Bahnhofs von der Bundespolizei geräumt. Löschfahrzeuge der Feuerwehr rückten an. Was war da los?

Um kurz vor acht Uhr wurde der Zugverkehr gestoppt, die Station wurde gesperrt teilweise geräumt. Am Jungfernstieg fuhren Löschfahrzeuge und Polizeiwagen mit Blaulicht vor.

Bahnhof durch Polizei abgesperrt

Ein Brandherd wurde trotz intensiver Suche nicht gefunden. Kurz darauf gab es Entwarnung. In der nahegelegenen Europapassage gab es eine Fehlauslösung eines Brandmelders: Weil dieser mit dem Bahnhof Jungfernstieg gekoppelt ist, löste der Alarm auch dort aus. Nach gut 20 Minuten war der Einsatz beendet.