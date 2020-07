Airbag einfach ausgelöst?: Betrunkene Frau kracht in vier Fahrzeuge – zwei Verletzte

Bergedorf -

In der Nacht zu Donnerstag ist eine betrunkene Frau mit ihrem Kombi in eine Reihe parkender Autos gekracht. Vier Fahrzeuge an der Holtenklinker Straße wurden beschädigt.

Auf der Holtenklinker Straße Höhe der Lotherol Tankstelle kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Eine betrunkene Frau fuhr zusammen mit einer Freundin auf der B5 in Richtung Geesthacht.

Nach eigenen Angaben der Fahrerin soll plötzlich der Airbag ausgelöst haben, so der Lagedienst der Polizei. Aufgrund dessen habe sie die Kontrolle ihres Skoda Octavia verloren, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte vier der dort parkenden Fahrzeuge.

Hamburg: Die Fahrerin war stark betrunken

Die Polizei stellte eine erhebliche Menge an Alkohol bei der Fahrerin fest. Die beiden Frauen mussten vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Holtenklinker Straße voll gesperrt. (sr)