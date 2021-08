Die Emotionen kochten schon vor Spielbeginn hoch! Vor Beginn des Derbys zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli hat es Ärger zwischen den Fan-Gruppen gegeben. Etwa 100 Fans gerieten in Altona-Nord aneinander.

Los ging es um 17.15 Uhr an der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Holstenstraße, wo derzeit eine große Baustelle eingerichtet ist. Laut Pressestelle der Polizei sollen HSV-Fans offenbar dort randaliert und Sachbeschädigungen begangen haben. Anschließend verlagerte sich das Geschehen auch in den nahegelegenen Wohlers Park, wo rund 100 Fans beider Lager aneinander gerieten.

Derby: Fans von HSV und St. Pauli geraten aneinander

In einem Video, das der MOPO vorliegt, sind Menschen auf der Max-Brauer-Allee zu sehen, die sich vor an der Ampel wartenden Autos schubsen und treten – und wegrennen, als die Polizei auftaucht.

Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte verletzt, einer kam ins Krankenhaus. Zwei Fans wurden in Gewahrsam genommen. Vor dem Stadion blieb es vor dem Anpfiff friedlich. Im Vorfeld hatte die Polizei mit einem ruhigen Verlauf des Abends gerechnet, aber kleinere Aktionen nicht ausgeschlossen. Einmal wurde an der Budapester Straße Pyrotechnik gezündet, als der Mannschaftsbus des FC St. Pauli auf dem Weg zum Stadion war. Während des Spiels hatte es entfernt vom Millerntor-Stadion noch Flaschenwürfe auf Polizisten gegeben.

Eine Stunde nach Abpfiff sagte eine Polizei-Sprecherin: „Die Lage ist überschaubar.” Am Hans-Albers-Platz seien Polizisten mit Flaschen beworfen worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Großteil der 10.003 Fußball-Fans war zu dem Zeitpunkt aber schon abgewandert. „Direkt am Millerntor ist es friedlich und störungsfrei”, so die Sprecherin. Im weiteren Verlauf des Abends sei es zu vereinzelten Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gekommen. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Insgesamt waren rund um das Derby mehr als 700 Polizisten im Einsatz. (paul/Rüga) (paul)