Ärger in der City: Hamburg: Zwei Polizisten verletzt – 15-Jähriger muss zur Wache

Neustadt –

Bei einer Auseinandersetzung am Neuen Steinweg sind am Donnerstagabend zwei Beamte der Hamburger Polizei verletzt worden. Ein 15-Jähriger musste zur Wache.

Auslöser war offenbar ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen: Als die Polizei gegen 18.30 Uhr ankam, traf sie auf acht Teenies, von denen sich einige gegenüber den Beamten äußerst aggressiv verhalten haben sollen. Die Polizei orderte daraufhin weitere Verstärkung hinzu.

Hamburg: Polizisten verletzt – 15-Jähriger muss zur Wache

Ein 15-Jähriger soll sich weiterhin „angriffslustig“ gezeigt und versucht haben, die Beamten beiseite zu schieben und sich an ihnen vorbeizudrängen – „trotz Androhung von Zwangsmitteln“, teilte eine Polizeisprecherin am Freitagmittag mit. „Hierbei näherte er sich den Polizisten mit unkontrollierten Armbewegungen.“

Die Polizei setzte daraufhin eigenen Angaben zufolge Pfefferspray gegen den Jugendlichen ein, um ihn so zu Boden zu bringen. Nach wie vor soll der 15-Jährige „unkontrolliert“ um sich geschlagen haben. „Ihm wurden Handfesseln angelegt. Dann kam er in Gewahrsam“, so die Sprecherin weiter. An der Wache 14 (Caffamacherreihe) holte ihn letztlich seine Mutter ab.

Der 15-Jährige war aber offenbar nicht der Einzige, der für Ärger sorgte: Ein anderer aus der Gruppe, ein 22-Jähriger, soll auch versucht haben, das Einschreiten der Polizei zu stören. Die Sprecherin: „Als ein Polizeibeamter ihn zurückdrängte, schlug der Mann auf dessen Arm ein, woraufhin der Beamte Pfefferspray einsetzte.“

Hamburger Polizei: Ermittlungen gegen 15- und 22-Jährigen eingeleitet

Das Fazit: Gegen den 15- und den 22-Jährigen wurden im Anschluss Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Alle anderen Betroffenen erhielten Platzverweise. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Die Kripo (LKA 114) ermittelt in dem Fall. (dg)