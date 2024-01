Ältere Frau stürzt an der Ampel – und wird von Lkw überrollt

Schwerer Verkehrsunfall am Montagmittag: In Billbrook wurde eine ältere Frau von einem Lkw überrollt und lebensgefährlich verletzt. Nun gibt es erste Angaben zum Hergang des Unfalls.

Die etwa 70-jährige Frau überquerte gegen 12 Uhr die Ampel bei Grün, als sie plötzlich auf die Fahrbahn des Pinkertwegs stürzte, so die Polizei am Nachmittag. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Lkw, der an der Kreuzung wartete, fuhr an, als die Ampel für ihn auf Grün sprang – anscheinend sah er die vor dem Lastwagen liegende Frau nicht und überrollte sie.

Erste Helfer kamen zufällig vorbei

„Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens leitete umgehend eine medizinische Erstversorgung der Verletzten ein und alarmierte weitere Rettungskräfte“, so Feuerwehrsprecher Philipp Baumann. Auch der Lasterfahrer wurde von Sanitätern betreut.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei kritisch. Die Polizei, die ebenfalls alarmiert wurde, sperrte die Straße und nahm Zeugenaussagen auf. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls bittet die Polizei Zeugen, sich unter 040/42 86 – 56 789 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.