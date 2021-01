Achtung falsche Handwerker!: Derzeit viele Betrüger in Hamburg auf Tour

Ohlsdorf -

Die Polizei konnte am Mittwochnachmittag zwei falsche Handwerker stellen. Die Betrüger hatten zuvor eine Seniorin in Ohlsdorf aufgesucht und sich dort als Heizungsmonteure ausgegeben. Im Täterfahrzeug wurde umfangreiche Beute sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 14.15 Uhr im Carpserweg. Hier beobachteten die Fahnder wie zwei Männer in einem Auto vorfuhren. Einer von ihnen stieg aus, betrat ein Wohnhaus und kam nach wenigen Minuten zurück. Danach fuhr der Wagen gefolgt von den Fahndern in Richtung Innenstadt.

Hamburg: Polizei fasst falsche Handwerker

Uniformierte Beamte, die zur Verstärkung gerufen wurden, überprüften das Wohnhaus. Dort trafen sie auf eine Bewohnerin (88). Diese gab den Beamten an, dass sie gerade unerwarteten Besuch eines Heizungsmonteurs hatte. Daraufhin hielten die Fahnder das Auto an und überprüften die Insassen (40 und 48 Jahre).

Bei der anschliesenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Fahnder diverse Schmuckstücke,Goldmünzen und eine Uhr. Nun wird geprüft ob sie darunter auch Gegenstände befinden, die der 88-Jährigen womöglich gestohlen wurden.

Falsche Handwerker und Pflegekraft schlugen auch in Hamburg Harburg zu

Auch in Harburg gab es am gleichen Tage zwei Taten. In der Brunsstraße hatten sich zwei Männer einer 83-Jährigen gegenüber als Handwerker ausgegeben, die Rohre nach einen Wasserschaden prüfen wollten. Dabei stahlen sie der Frau zwei Ringe und Bargeld und flüchteten.

Im Vinzensweg verschaffte sich eine Frau als Pflegerin getarnt Zutrit zur Wohnung einer 67-Jährigen. Hier stahl sie eine Goldkette. Auch sie konnte unerkannt entkommen.