Bei Unfällen in Hamburg sind am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein acht Jahre altes Mädchen. Dieses war laut Polizei-Angaben gegen 17 Uhr hinter einem Paketfahrzeug auf die Fahrbahn des Basselwegs getreten. Ein herannahender Citroen-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern.

„Der Pkw erfasste trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung das Mädchen, das offenbar ohne auf den Straßenverkehr zu achten auf die Fahrbahn gelaufen war“, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Das Kind wurde von Sanitätern behandelt und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. „Lebensgefahr besteht nicht.“

Kind (8) in Klinik: Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Hamburg

Bei einem Unfall nur wenige Stunden zuvor gegen 14.30 Uhr war bereits eine Pedelec-Fahrerin (83) schwer verletzt worden. Der Polizeisprecher: „Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Citroen-Fahrerin den Lohbrügger Weg in Richtung Lohbrügger Kirchstraße. Beim Überqueren der Lohbrügger Landstraße kam es zu einer Kollision mit der 83-jährigen, die in diesem Moment in Richtung Sander Damm befuhr.“

Die ältere Frau erlitt durch den Sturz Rücken- und Kopfverletzungen. Ein Notarzt begleitete sie in eine Klinik. Auch bei ihr bestehe keine Lebensgefahr. „Das Pedelec wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt“, so der Sprecher.

In beiden Fällen ermittelt nun die Hamburger Polizei, darunter die Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 22) und der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4). (dg)