Die Hamburger Polizei sucht einen Mann, der am Dienstagnachmittag in Ohlsdorf ein acht Jahre altes Mädchen sexuell attackiert haben soll. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) ermittelt in dem Fall.

Deren Erkenntnissen nach war das Mädchen um kurz vor 14 Uhr ins Treppenhauses seines Wohnhauses am Rübenkamp gegangen. Begleitet wurde es dabei von einem etwa 1,70 Meter großen und normal gebauten Mann mit kurzen, dunkelblonden bis braunen Haaren. Er trug eine Sonnenbrille und eine schwarze Jacke mit silberner Schifft.

Achtjährige in Hamburg sexuell attackiert – Polizei sucht Zeugen

Im Treppenhaus hätte der Mann das Mädchen dann unvermittelt auf den Mund geküsst. Eine Polizeisprecherin: „Danach flüchtete der Täter mit einem Herrenfahrrad in unbekannte Richtung. Die Geschädigte wurde bei der Tatausführung nicht verletzt.“

Die Kripo-Ermittler bitten nun um Zeugen. Hinweise an Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)