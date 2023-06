Radfahrerin stürzt in Baugrube – wurde sie Opfer eines gemeinen Streichs?

In Eimsbüttel ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Vorfall gekommen, der Rätsel aufgibt. Eine Radfahrerin war in eine Baugrube gestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Die Baustellenabsperrung war zuvor verändert worden.

Laut Polizei habe eine Radfahrerin gegen 2.15 Uhr den Notruf gewählt. Die Frau gab an, in eine Baugrube an der Fruchtallee gestürzt zu sein. Die Feuerwehr befreite die Verletzte und transportierte sie dann in eine Klinik.

Baugrube lag frei: Polizei ermittelt

Es sieht so aus, als ob die Baustellenabsperrung von Unbekannten zuvor umgestellt worden war, so dass die Baugrube frei lag. Die Radlerin erkannte dies offenbar zu spät und stürzte hinein. Die Polizei ermittelt nun, ob sich tatsächlich jemand an der Absperrung zu schaffen gemacht hat.