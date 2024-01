Abfahrt verpasst: Senior kommt von Deich ab und bleibt stecken

Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Freitagabend die Einsatzkräfte der Feuerwehr beschäftigt. In Ochsenwerder hatte ein Senior in seinem Mercedes eine Deichabfahrt verpasst und war den Abhang heruntergebraust. Als er ausstieg, blieb er im Schlamm stecken.

Auf MOPO-Nachfrage hieß es von der Polizei, dass der Unfall gegen 18.40 Uhr am Oortkatenweg gemeldet wurde. Die Freiwillige Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie ein Streifenwagen seien daraufhin im Einsatz gewesen.

Mit Füßen im Morast stecken geblieben

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 81-Jähriger in seinem Mercedes rund fünf Meter einen Abhang heruntergerauscht. Zuvor soll der Senior die Abfahrt auf dem Deich verpasst haben. Als er ausstieg, blieb er mit den Füßen im morastigen Untergrund stecken.

Feuerwehrleute befreiten den Mann aus der misslichen Lage. Er kam mit Unterkühlung in eine Klinik. Seine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, blieb unverletzt.