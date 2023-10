Abbiegeunfall in Winterhude – zwei Autos nur noch Schrott

In Winterhude hat es am Dienstagabend auf der Straße mächtig gekracht. Bei einem Abbiegevorgang kollidierten zwei Autos. An beiden entstand Totalschaden.

Der Unfall passierte um 20:27 Uhr. Ein Auto bog vom Winterhuder Weg nach links in die Heinrich-Hertz-Straße ab. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen – es kam zum Zusammenstoß.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Pflichtfach an Hamburgs Schulen!

Über das Alter oder Geschlecht der Fahrer konnte die Polizei keine Angaben machen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Verletzt wurde aber niemand.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich für gut eine halbe Stunde vollgesperrt.