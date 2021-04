A1 in Hamburg: Frau nach Autobahn-Crash in Fahrzeug eingeklemmt

Harburg -

Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 in Richtung Norden: Auf Höhe der Anschlussstelle Harburg sind am Mittwochmittag ein Skoda und ein Laster miteinander kollidiert.

Die Fahrerin des Pkw wurde durch den Crash in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzt versorgte sie an Ort und Stelle und begleitete sie dann auch anschließend in ein nahes Krankenhaus.

Hamburg: Frau nach A1-Crash in Fahrzeug eingeklemmt

Die Polizei sperrte die Autobahn kurzfristig komplett, leitete dann den A1-Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. „In der Spitze staute sich der Verkehr auf einer Länge von sechs Kilometern“, teilte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale auf MOPO-Nachfrage mit.

Die Ursache der Kollision ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. (dg)