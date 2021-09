Ein Raub auf eine gehbehinderte Seniorin beschäftig seit Donnerstagmittag die Kripo:Der Täter riss der alten Dame in einem Fahrstuhl eine Kette vom Hals und flüchtete. Nach ihm wird nun gefahndet.

Der Vorfall passierte gegen 12.30 im Fahrstuhl eines Hauses in der Straße Groot Enn. Hier betrat die Seniorin mit ihrem Rollator den Lift, um eine Praxis aufzusuchen. In diesem Moment stürmte der Täter heran, riss der Frau eine Kette vom Hals und flüchtete in unbekannte Richtung.

Polizei fahndet nach Ketten-Räuber

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß mit schlanker Statur. Er hatte braue, kurze Haare und ein schlankes ovales Gesicht und trug graue Jeans. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.