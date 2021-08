Genau 71 haben die HSV-Profis in der Saison 2020/2021 geschossen – so viele wie keine andere Mannschaft in der 2. Bundesliga. Dass es am Ende nicht zum Aufstieg in die erste Liga gereicht hat, war am Montagnachmittag nebensächlich. Die Akademie der Polizei Hamburg und das Polizeimuseum hatten für jedes geschossene Tor Geld für krebskranke Kinder gesammelt. Zusammen mit HSV-Profi Moritz Heyer wurde am Montag ein Scheck überreicht.

„Knack den Krebs“ lautet das Spendenmotto der „Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V.“ Auch viele Beamte der Hamburger Polizeiakademie haben sich dort engagiert. Unterstützt wurden sie von den Bediensteten des Polizeimuseums. Für jedes geschossene HSV-Tor legten die Beamten einen Obolus in die Spendenkasse.

Polizei unterstützt Kinderkrebs-Zentrum Hamburg

Am Montagnachmittag war dann Zahltag. Auch HSV-Profi Moritz Heyer war dabei. Auf dem Polizeigelände an der Carl-Cohn-Straße wurde nun ein Scheck in Höhe von 3800 Euro an die „Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg“ überreicht. Damit wird den an krebserkrankten Kindern sowie deren Familien wertvolle Unterstützung in der belastenden Lebensphase finanziert.