56-Jähriger aus Altona wird vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht seit Dienstagmittag nach dem 56-jährigen Frank M. aus Altona-Nord und bittet jetzt um Hinweise. Er befindet sich womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Frank M. wurde zuletzt in der Haubachstraße gesehen und wird seit Dienstag, 13 Uhr vermisst. Der 56 Jahre alte Mann benötigt laut Polizei dringend medizinische Hilfe.

Hamburger Polizei sucht nach 56-Jährigem aus Altona

Er ist laut Beschreibung recht schlank und 1,90 Meter groß, hat schneeweiße Haare, die oben licht werden und trägt eine Brille mit dünnem Metallgestell in Aluminiumfarben. Frank M. hat keinen Bart und trägt vermutlich eine blaue Outdoorjacke der Marke „The North Face“, darunter eine schwarze Fleecejacke und ein gelbes T-Shirt sowie eine blaue Jeansjacke mit braunem Ledergürtel und Laufschuhe der Marke „Asics“.

Bisherige Ermittlungen konnten den Aufenthaltsort von Frank M. nicht klären. Jetzt leitet das Landeskriminalamt eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Wer Hinweise hat, kann sich an der Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Nummer (040) 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle melden. (to)