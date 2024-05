Wer hat ihn gesehen? 48-Jähriger aus Hamburg-Horn seit Wochen vermisst

Wer hat Sebastian Klein aus Hamburg-Horn gesehen? Der 48-Jährige wird seit Ende April vermisst. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, wird der 48-jährige Sebastian Klein aus dem Horner Weg (Horn) seit dem 28. April vermisst. An jenem Tag hatte er noch Familienangehörige in Schleswig-Holstein besucht. Seitdem sei sein Aufenthaltsort aber unbekannt. Auch bei seiner Arbeit war er seitdem nicht mehr erschienen.

Vermisster könnte mit rotem Citroen unterwegs sein

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Vermissten: Sebastian Klein ist etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat dunkelbraune Haare, trägt einen Dreitagebart und eine Brille. Die Polizei vermutet zudem, dass der Vermisste mit seinem roten Citroen mit dem Kennzeichen „IZ-AK 3456“ unterwegs sein könnte.

Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Herrn Klein geben können, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei (Tel. 040/4286-56789) zu wenden oder sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Vermissten oder sein Auto sieht, kann zudem die Notrufnummer 110 wählen. (mp)