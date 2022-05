28 Verbrechen in einem Jahr: Mann am Hauptbahnhof festgenommen

28 Verbrechen soll ein Mann (33) im vergangenen Jahr in Hamburg begangen haben. Seit Mitte Januar wird er wegen eines seiner letzten Vergehen von der Staatsanwaltschaft gesucht. Die Bundespolizei hat ihn nun am Montagnachmittag am Hauptbahnhof gefunden – völlig zufällig.

Im Rahmen der Streife sahen Beamte gegen 15 Uhr, wie sich zwei Männer am Ausgang zur Kirchenallee „lautstark“ stritten; eine verbale Auseinandersetzung, die in eine körperliche hätte übergehen können. Die Bundespolizisten schritten ein, trennten die Männer und kontrollierten ihre Personalien.

„Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme“, teilte Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei, mit. Die Vergehen, die er sich schuldig gemacht haben soll, reichen von Diebstahl bis Leistungserschleichung.

Der Mann wurde zum Revier gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der 33-Jährige dann in U-Haft. (dg)