Lebensgefährliche Aktion: Betrunkener 21-Jähriger läuft über Gleise

Die Bundespolizei ist zu einem Einsatz ausgerückt, weil ein Mensch sich in Lebensgefahr begeben hatte. Am Sonntagmorgen wurden die Beamten nach Stellingen gerufen. Dort nahmen sie einen betrunkenen 21-Jährigen in Gewahrsam, der an den Gleisen entlangtorkelte.

Laut Bundespolizei wurden die Beamten gegen 6 Uhr von Passanten über einen jungen Mann informiert, der auf der Strecke zwischen Eidelstedt und Stellingen die Gleise entlang lief. Dabei soll er mehrfach das Gleisbett überquert haben. Der Bahnverkehr wurde gestoppt und die Stromschienen stromlos gestellt.

Zu betrunken: Polizei ruft Mutter an, die holt Sprössling ab

Die Beamten nahmen den jungen Mann mit zur Wache. Dort wurde dem jungen Mann erklärt, wie lebensgefährlich sein Verhalten gewesen war. Der 21-Jährige, der sichtlich alkoholisiert war und auf dem Revier 1,53 Promille gepustet hatte, konnte in diesem Zustand nicht entlassen werden. Deshalb wurde seine Mutter angerufen, die ihn von der Wache abholte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.