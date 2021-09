Am frühen Sonntagmorgen überfiel ein 21-Jähriger einen Busfahrer in Volksdorf. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst ohne Beute, landete am Ende dennoch im Knast. Sein Opfer erlitt Kopfverletzungen.

Der 52-jährige Busfahrer legte nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr eine Pause an der Claus-Ferck-Straße ein, als der 21-Jährige darum bat, in den Bus einsteigen zu dürfen. Nach dem Öffnen der Tür habe er den Busfahrer zunächst aggressiv aufgefordert, Wertsachen herauszurücken.

Volksdorf: 21-Jähriger schlägt auf Busfahrer ein

Das verweigerte der 52-Jährige allerdings. Der mutmaßliche Täter zerstörte anschließend die Scheibe, die den Fahrer von den Fahrgästen trennt, schlug danach noch auf den Mann ein. Zeugen riefen in der Zwischenzeit die Polizei – bei deren Eintreffen stürmte der 21-Jährige zu Fuß davon, ohne irgendeine Beute gemacht zu haben.

Wenig später holten ihn die Beamten allerdings ein und nahmen ihn vorläufig fest. Bei ihm wurden 1,44 Promille festgestellt. Der Busfahrer erlitt Kopfverletzungen und kam per Rettungswagen in eine Klinik. Gegen den Täter wurde ein Haftbefehl erlassen, das LKA ermittelt. (fbo)