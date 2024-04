20-Jährige in Winterhude überfallen und zu Boden gedrückt – Polizei sucht Zeugen

Eine junge Frau ist am frühen Sonntagmorgen von einem unbekannten Mann überfallen worden, ein Zeuge verhinderte Schlimmeres. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 20-Jährige ist am Sonntag Opfer eines Überfalls geworden: Laut Polizei war die Frau gegen 4.45 Uhr auf dem Heimweg, ging von der U-Bahn-Haltestelle Sengelmannstraße in Richtung Überseering, als sie plötzlich bemerkte, dass sie verfolgt wird.

Als sie vor ihrem Verfolger flüchtete, stolperte sie und fiel zu Boden. Der Täter versuchte, die 20-Jährige am Boden zu fixieren. Dass die Situation für die Frau nicht endgültig in einer Katastrophe endete, ist einem Zeugen zu verdanken: Der „eilte dem Opfer zu Hilfe und stieß den Angreifer weg“, so Polizeisprecher Patrick Schlüse.

20-Jährige attackiert: So sieht der Täter aus

Der Täter flüchtete – nicht ohne zuvor noch zu versuchen, den Zeugen zu schlagen – in Richtung Halifaxweg, dann verliert sich seine Spur.

Er soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und schlank sein, ein Brillenträger mit gelockten, hellbraunen Haaren. Laut Polizei habe er ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“. Zur Tatzeit war der Mann mit einer blauen Jeans, einem weißen Hemd und einem schwarzen Mantel bekleidet.

Wer Hinweise auf Täter oder Tatablauf geben kann, den bittet die Polizei, sich unter 040/42 86 – 56 789 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (mp)