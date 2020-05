18 Streifenwagen im Einsatz: Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Neustadt -

Es begann am Donnerstabend kurz vor Mitternacht: Einer Polizeistreife fiel an der Ludwig-Erhard-Straße in der City ein VW Sharan auf, der in einem Baustellenbereich mehrere Baken umfuhr. Danach folgte eine spektakuläre Verfolgungsjagd. 18 Streifenwagen waren im Einsatz, fünf Beamte wurden verletzt.

Zunächst wirkte alles ganz harmlos. Die Polizei wollte den auffälligen Fahrer ranwinken, um ihn zu kontrollieren. Doch der Mann (36) hielt nicht ran, sondern gab plötzlich Gas. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Nebenstraßen durch St. Pauli und die B4 in Richtung Innenstadt.

Ein Streifenwagen blockierte in Höhe des Rödingsmarktes die Fahrspur. Das Fluchtfahrzeug konnte nicht bremsen, verlor die Kontrolle über den Wagen und kollidierte auf Höhe der Beifahrerseite mit dem Polizeiwagen. Der ganze Einsatz dauerte etwa zehn Minuten.

Verfolgungsjagd in Hamburg: Fahrer betrunken

Dabei wurden fünf Beamte leicht verletzt, einer von ihnen musste sogar im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Auch der Unfallfahrer verletzte sich. Ein zweiter Streifenwagen war an dem Unfall beteiligt und wurde beschädigt.

Als der Mann kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass er mit zwei Promille sehr betrunken war. Erste Angaben, dass er keinen Führerschein besaß, konnte die Polizei nicht bestätigen. Bei der gesamten Verfolgungsjagd waren am Ende 18 Streifenwagen im Einsatz.