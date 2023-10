16-Jährige aus Hamburg verschwunden – große Sorge um Lina

Das plötzliche Verschwinden eines Teenagers beschäftigt seit dem vergangenen Sonntag die Polizei. Nun wenden sich die Ermittler mit einem Foto der 16-Jährigen an die Öffentlichkeit und bitten um Mithilfe.

Laut Polizei war Lina S. am Wochenende in Krefeld (Nordrhein-Westfalen), um eine Freundin zu besuchen. Am Sonntagmorgen trat sie die Bahnreise zurück nach Hamburg an. Bei ihren Eltern in Wandsbek kam sie jedoch nie an.

Hamburg: Lina S. (16) aus Wandsbek vermisst

Lina ist circa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange schwarze Haare. Sie trug zuletzt eine schwarze Jacke der Marke „Nike“. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer hat Lina zuletzt gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an Tel. 4286-56789.