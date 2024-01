16-Jährige in BMW hinterlassen Spur der Zerstörung auf Campingplatz

In Altengamme ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der minderjährige Fahrer eines BMW kam von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und raste über einen Campingplatz. Der Fahrer und zwei weitere Teenager wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich um etwa 3 Uhr früh auf dem Altengammer Hauptdeich 113. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der 16-jährige Fahrer eines schwarzen BMW Kombi die Kontrolle über den Wagen: Er durchbrach zunächst den Metallzaun und die Hecke eines Campingplatzes, krachte anschließend in einen Wohnwagen und eine daneben stehende Laube, in der zwei Personen schliefen. Komplett zerstört kam der Wagen schließlich mitten auf dem Campingplatz zum Stehen.

Altengamme: Teenager krachen mit BMW in Wohnwagen

Durch die Kollision wurden die drei Teenager im BMW verletzt: „zwei leicht, einer mittelschwer“, so ein Sprecher der Feuerwehr. Sanitäter übernahmen die Erstversorgung und brachten die drei 16-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Die beiden Personen in der Laube blieben unverletzt.

Das Häuschen wurde jedoch beschädigt, der Wohnwagen komplett zerstört. 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein Polizeisprecher sagte der MOPO, dass keine Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenfahrt vorlägen. Die genaue Unfallursache wird derzeit geprüft. Unter anderem ist noch unklar, wie die Teenager an den BMW gekommen sind und wem der Wagen gehört. (doe)