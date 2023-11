14-Jährige verschwindet nach der Schule – Polizei bittet um Hilfe

Eine 14 Jahre alte Schülerin aus Farmsen-Berne wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach der Jugendlichen.

Sanam N. sei zuletzt am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr an ihrer Schule in der Straße An der Berner Au gesehen worden, hieß es von der Polizei. Bislang ist es den Beamten nicht gelungen, die vermisste 14-Jährige zu finden.

Hamburg: 14-jähriges Mädchen aus Farmsen-Berne vermisst

Die Polizei beschreibt Sanam N. als circa 1,60 Meter groß, schlank, mit langen dunklen Haaren. Sie habe zuletzt einen schwarzen Trainingsanzug, eine schwarze Lederjacke und weiße Sneaker getragen.

Die Polizei bittet Zeug:innen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich unter Tel. 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die vermisste 14-Jährige auf der Straße sieht, könne sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden. (fbo)