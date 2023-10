14-Jährige Hamburgerin in Hannover wieder aufgetaucht

Nach rund einer Woche ist eine Jugendliche aus Tonndorf wieder aufgetaucht – in Niedersachsen.

Die 14-Jährige wollte nach bisherigen Erkenntnissen des LKA am 8. Oktober bei einer Freundin übernachten – allerdings rief sie nicht wie verabredet abends nochmal zu Hause an. Die Mutter erstattete daraufhin eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Erst fast eine Woche später, am 14. Oktober, wurde das Mädchen wieder angetroffen. Allerdings nicht in Hamburg, sondern in Hannover. Informationen dazu, wo es sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, liegen nicht vor.