13-Jährige aus Hamburg schon wieder vermisst: Wer hat Claudia gesehen?

Seit Donnerstagmorgen wird die 13-jährige Claudia Meriem M. aus Heimfeld vermisst. Das Mädchen war in einer Jugendpsychiatrie untergebracht. Es ist nicht das erste Mal, dass es verschwand.

Das Mädchen wurde zuletzt am Donnerstagvormittag an der Schönenfelder Straße in Wilhelmsburg gesehen. Versuche, es über ihr Handy zu erreichen, schlugen fehl.

Vermisster Teenager – Polizei bittet um Hinweise

Bereits im Mai war das Kind tagelang verschwunden, es wurde schließlich wohlbehalten am Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt angetroffen.

Die 13-Jährige wirkt eher, als wäre sie bereits 16 Jahre alt. Sie ist etwa 1,68 Meter groß, hat eine kräftige Figur und dunkle Haare. Claudia trägt eine schwarze Brille und war zuletzt mit einem dunklen Shirt, schwarzer Hose und weißen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 040 4286 56789 entgegen.