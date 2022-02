Seit Mittwochvormittag wurde der 12-jährige Marcello B. vermisst. Der Junge verschwand aus dem Unterricht und war zunächst weder in der Schule noch Zuhause wieder aufgetaucht. Am Donnerstagabend gab die Polizei dann Entwarnung.

Die Beamten hatten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen gesucht, der am Mittwoch die Schule in der Humboldtstraße in Barmbek-Süd unter einem Vorwand verlassen hatte und dann weder dorthin zurückgekehrt noch nach Hause gekommen war.

Hamburg-Barmbek-Süd: Marcello wieder angetroffen

Am Donnerstagabend konnte seine Eltern dann schließlich aufatmen: Der 12-Jährige sei wohlbehalten bei einer Freundin in Höxter (Nordrhein-Westfalen) angetroffen worden, teilte die Polizei mit. Die Fahndung sei hiermit zurückgenommen. (mp)