12-Jährige in Hamburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Wer hat Hala gesehen? Die Eltern sind in großer Sorge, da von ihrer 12-jährigen Tochter seit vergangenem Donnerstagmorgen jede Spur fehlt. Nun wendet sich die Polizei mit Fotos an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe.

Hala K. hatte am vergangenen Donnerstagmorgen die Wohnung an der Sophienterrasse in Harvestehude verlassen, um zur Schule zu gehen. Doch dort kam sie offenbar nie an. Letztmalig gab es am Donnerstagnachmittag einen telefonischen Kontakt zu den Eltern. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Hala hatte einen solchen rosa Rucksack dabei. Polizei Hamburg Hala hatte einen solchen rosa Rucksack dabei.

Die Schülerin hat laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“ und wirkt älter, etwa 16 bis 17 Jahre alt. Sie ist circa 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkelbraune, lange Haare.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem olivgrünen Jogginganzug mit Kapuze bekleidet und trug schwarze Sportschuhe. Auffällig ist ihr rosafarbener Rucksack, den sie bei sich trug. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.