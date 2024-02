Laster verliert 100 Getränkekisten – langer Stau mitten in der City!

#VerkehrHH #StGeorg

Die Straße An der Alster ist derzeit von der #Kennedybrücke in Richtung Sechslingspforte gesperrt.



Ein Lkw hat dort eine größere Anzahl an Getränkekisten verloren. Diese müssen nun geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden.

Bitte umfahrt den Bereich…