Umweltalarm in Hamburg: 10.000 Liter Kraftstoff in Elbe gelaufen

Umweltalarm in Wilhelmsburg: Bei einer Firma am Reiherstieg-Kanal sind am Donnerstagmorgen mehrere Tausend Liter Kraftstoff aus einem Tank ausgetreten und in die Elbe gelaufen. Die Feuerwehr legte über mehrere Hundert Meter Ölsperren aus. Die Wasserstraße wurde für den Schiffsverkehr gesperrt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, waren die Einsatzkräfte gegen 8.30 Uhr zu einem Futtermittelbetrieb am Neuhöfer Damm gerufen worden. Dort hatten Arbeiter festgestellt, dass sich ein Tank über Nacht entleert hatte.

Wilhelmsburg: Polizei ermittelt Ausmaß des Umweltschadens

Laut Polizei seien rund 10.000 Liter Kraftstoff in die Elbe gelaufen. Ob sich in dem Tank Diesel oder Heizöl befand, ist unklar. Die Feuerwehr hat über rund 300 Meter Ölsperren im Gewässer ausgelegt, um eine Verbreitung zu stoppen.