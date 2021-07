„Querdenker“ in Hamburg: 270 Corona-Maßnahmen-Gegner protestieren – Gegen-Demo

Altstadt –

Unter dem Tenor „Es reicht!“ haben am Samstag an der Ludwig-Erhard-Straße in Hamburg 270 Menschen gegen die deutschlandweite Corona-Politik demonstriert. Das teilte die Polizei auf MOPO-Nachfrage mit.

Die Teilnehmer der Demonstration sehen durch die Entscheidungen der Bundespolitik Grundrechte verletzt – und wollen „friedlich, aber bestimmt“ für Freiheit und Demokratie einstehen.

Demo in Hamburg: 50 „Vermummte“ gegen 270 Corona-Gegner

Der angemeldeten Demo hatte kurz nach Beginn um 14 Uhr sich eine unangemeldete Gegenbewegung versucht in den Weg zu stellen: „50 Vermummte sammelten sich in einer Seitenstraße“, so ein Polizeisprecher. Die Lage sei unter Kontrolle gewesen. „Alles war friedlich.“

Um kurz vor 16 Uhr löste sich die Demo langsam auf, letzte Reden wurden beendet. Die Polizei, die sich mit einem Großaufgebot im Innenstadt-Bereich postiert hatte, rückte ab. (dg)