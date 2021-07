„Menschenleben in Gefahr“: Hamburg: Falschparker behindert Feuerwehr-Einsatz

Hamm –

Ein widerrechtlich abgestelltes Fahrzeug hat am Mittwochabend einen Feuerwehr-Einsatz am Perthesweg in Hamburg behindert. Die Beamten kamen mit ihrer Drehleiter nicht weiter – trotz der gefährlichen Alarmierung „Menschenleben in Gefahr“.

Das Auto, ein Citroën-Kleinwagen, wurde letztlich gerammt und dabei leicht weggeschoben, um um die Kurve zu kommen. An der Drehleiter der Feuerwehr entstand kaum Sachschaden.

Hamburg: Falschparker behindert Feuerwehr-Einsatz

Zuvor waren Feuerwehrleute schon ausgestiegen und zu der betroffenen Wohnung gerannt. Laut Polizei hatte der Mieter, der etwas benebelt aus der Wohnung geführt wurde, Essen im Topf vergessen und war wohl eingeschlafen.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und rückte dann wieder ab. Der Mieter, bei dem der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand, wurde behandelt und durfte im Anschluss wieder in seine Wohnung. (dg)