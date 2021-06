„Lebensbedrohlicher Zustand“: Radlerin in Billstedt brutal überfallen – Zeugen gesucht

Eine 31-jährige Radlerin ist am Freitagmorgen in der Straße „An der Kreisbahn“ brutal überfallen worden. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau befand sich um 6.20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als sie von einem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde. Wie die Polizei berichtet, riss der Mann die 31-Jährige vom Rad und ging sie so brutal an, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die Frau habe sich in einem „lebensbedrohlichen Zustand“ befunden, so die Ermittler.

Eine Passantin entdeckte das hilflose Opfer kurze Zeit später und alarmierte die Polizei. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte die Klinik aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Täter konnte derweil unerkannt flüchten. Das Motiv für die Tat ist völlig unklar.

Brutaler Überfall in Hamburg Billstedt: Zeugen gesucht

Trotz einer Sofortfahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er habe schwarze Haare und eine „südländische“ Erscheinung, heißt es von den Ermittlern weiter. Zur Tatzeit habe er eine dunkelbraune Jacke mit Kapuze getragen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 4286/56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.