„Auto steht in der Küche“: Jugendliche bauen Unfall mit Carsharing-Auto – und flüchten

Lohbrügge -

An der Bodestraße in Hamburg ist am Montagabend gegen 17 Uhr ein Carsharing-Wagen des Anbieters „ShareNow“ in die Fassade eines Wohnhauses gekracht. Mieter hatten daraufhin die Polizei gerufen und gemeldet: „Ein Auto steht bei uns in der Küche.“

Dies teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei auf Nachfrage mit. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten waren sowohl Fahrer als auch seine drei Beifahrer mutmaßlich Jugendliche, die nach dem Unfall flüchteten. Eine Fahndung mit diversen Peterwagen blieb bisher erfolglos.

Hamburg: Jugendliche bauen Unfall mit Carsharing-Auto – und flüchten

Vor dem Zusammenstoß war die Mercedes A-Klasse über einen Gehweg gefahren und hatte einen Gartenzaun durchbrochen. „Ein Baustatiker prüft nun, ob das Haus einsturzgefährdet ist“, teilte ein Polizeisprecher der MOPO mit.

Vor allem das Auto trug Schaden davon. Marius Roeer Foto:

Neben der Hamburger Feuerwehr wurde auch das Technische Hilfswerk (THW) angefordert. Es leuchtete die Unfallstelle aus, damit die Polizei, die direkt Ermittlungen in dem Fall aufnahm, den Unfall rekonstruieren konnte.