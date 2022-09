Hafengeburtstag und Halbmarathon: Polizei warnt vor Verkehrschaos in Hamburg

Am Wochenende findet zum ersten Mal nach Beginn der Corona-Pandemie der Hafengeburstag in Hamburg statt. Das große Volkfest an der Elbe sorgt neben Partystimmung inklusive jeder Menge Touristen vermutlich auch für ein Verkehrschaos in der Hamburger Innenstadt.

Laut Angaben der Polizei kommt es in der nördlichen Hafenrandstraße sowie in angrenzenden Gebieten bereits ab Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu Straßensperrungen. Diese werden erst am Montagmittag um 12 Uhr wieder aufgelöst. Weitere Informationen zu gesperrten Straßen und Ausweichmöglichkeiten finden Sie hier.

Hamburger Hafengeburtstag und Halbmarathon sorgen für Straßensperrungen

Zudem findet am Sonntag der achte „PSD Bank Halbmarathon“ statt, der um 10 Uhr in der Wandsbeker Marktstraße startet. Die Laufstrecke führt durch Wandsbek und Farmsen-Berne und endet wieder in der Wandsbeker Markstraße. Bis in den Sonntagnachmittag muss im Umfeld der Laufstrecke mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen – im besten Fall Schienenverkehr. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.