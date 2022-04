Beliebte Diskothek im Heidekreis durch Feuer komplett zerstört

Flammeninferno in Walsrode: Im Landkreis Heidekreis kam es Donnerstagnacht zu einem Großbrand in einer Diskothek. Das Gebäude konnte nicht mehr gerettet werden.

Die Diskothek „Studio 78“ in Walsrode im Landkreis Heidekreis ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Großfeuer komplett abgebrannt. Zeugen alarmierten gegen 2.30 Uhr die Feuerwehr darüber, dass Flammen aus dem Gebäude an der Wernher-von-Braun-Straße schlagen würden.

Walsrode: Diskothek komplett abgebrannt

Nach Angaben eines Reporters vor Ort habe das 1200 Quadratmeter Gebäude beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bereits lichterloh gebrannt. Da das Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden konnte, mussten die Feuerwehrkräfte den Brand von drei Drehleitern aus bekämpfen.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen im Gebäude und es gab keine Verletzten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung jedoch über Warn-Apps alarmiert. Wie es zu dem Brand kam ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (mp)