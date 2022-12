Hamburg: Autofahrerin stürzt vom Deich in die Tiefe

In Altengamme ist am Samstagmorgen eine Autofahrerin vom Deich abgekommen und in die Tiefe gestürzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und kam ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.35 Uhr am Altengammer Hausdeich. Hier war eine Pflegedienstmitarbeiterin in ihrem Auto unterwegs. Laut Polizei sei die Fahrerin dabei aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und den Deich herunter gebraust.

Erst an einem Holzzaun, der zu einem Grundstück gehört, kam das Auto zum Stehen. Feuerwehrmänner befreiten die Fahrerin aus dem Wagen. Sie kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.