Unglück im Norden: Kind (2) fällt in Pool und ertrinkt beinahe

Dramatischer Moment am Samstagnachmittag in Oldenburg (Kreis Ostholstein). Hier in einer Kleingartenanlage war ein Kind in einen Pool gefallen. Die Mutter entdeckte den leblosen Körper im Wasser und zog ihn heraus. Ärzte kämpften um das Leben des Zweijährigen.

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, geschah der das Unglück in einer Kleingartenanlage an der Kieler Chaussee. Hier hatten eine Familie und ihre Verwandten in zwei zusammenhängenden Parzellen einen Pool mit 60 Zentimetern Wassertiefe aufgebaut. Der wurde bei den warmen Temperaturen an diesem Tag von mehreren Kindern, darunter auch einem Zweijährigen, mit Freude genutzt.

Oldenburg: Kind fällt in Pool – von Notarzt gerettet

In einem kurzen unbeobachteten Moment sei der Junge über die Brüstung geklettert und ins Wasser gefallen. Die Mutter habe das Kind laut eines Polizeisprechers leblos vorgefunden und aus dem Becken gezogen. Ein Notarzt holte den Jungen ins Leben zurück, mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht.

Das Kind sei inzwischen außer Lebensgefahr. Die Eltern und Verwandte wurden von Seelsorgern betreut.