Bei Hamburg: Golf kracht gegen Baum – Familie hat riesiges Glück

Der Fahrer eines VW Golf hat am Freitagabend bei Appen im Kreis Pinneberg die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Eine Familie in einem entgegenkommenden Auto konnten einen Crash gerade noch verhindern.

Die Polizei wurde gegen 18.30 Uhr alarmiert: Auf der Pinneberger Straße war der Fahrer eines VW Golf zunächst von der Fahrbahn abgekommen, dann gegen einen im Straßengraben stehenden Baum geprallt und schließlich zurück auf die Straße geschleudert.

Zwei Autoinsassen verletzt in Klinik

Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden bei dem Crash verletzt und kamen in eine Klinik. Ein Mann, der mit seiner Familie in der Gegenrichtung unterwegs war, konnte in letzter Sekunde ausweichen. Er, seine Frau und ein Kind kamen mit dem Schrecken davon. Der Bereich um die Unfallstelle war mehr als eine Stunde gesperrt.