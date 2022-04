Unfall im Norden: Auto landet in Wohnzimmer

So eine Meldung ist selbst für erfahrene Retter immer eine Überraschung: Die Leitstelle bekam in der Nacht zu Samstag nämlich diesen Notruf: „Pkw durch Hauswand in Wohnzimmer“. Als die Kräfte in Sahms, einer Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, ankamen, fanden sie dann genau das vor. Ein Auto im Wohnzimmer.

Der silberne Citroen-SUV war von der Straße durch eine Hecke direkt in die Wohnzimmer-Fensterfront des Hauses an der Straße Apfelgarten gelenkt worden. Scheiben zersprangen, die Rahmen wurden zerfetzt. Es entstand dabei ein (ungewollter) direkter Blick in das Wohnzimmer.

Unfall im Kreis Lauenburg: Auto landet in Wohnzimmer

Die Feuerwehrkräfte sichteten die Unfallstelle, doch Verletzte gab es keine; weder der Fahrer noch das Ehepaar im Haus wurden durch den Vorfall versehrt. Die Retter fegten die Splitter zusammen, die Polizei übernahm später die Arbeiten in dem Fall.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar, genau wie die durch den Crash entstandene Schadenshöhe. „Die Ermittlungen hierzu dauern an“, so ein Lagedienst-Sprecher. (dg)