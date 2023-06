Am Bahnhof in Neumünster sind am Sonntag ein 19-Jähriger und ein 30 Jahre alter Mann in eine lautstarke Auseinandersetzung geraten. Der Jüngere griff dabei zum Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein.

Die Polizei sei am Sonntag gegen 3.45 Uhr durch laute Schreie auf die Messerattacke aufmerksam geworden, hieß es. Dem Angriff ging den Angaben zufolge ein Streit zwischen zwei Gruppen und „handfeste Auseinandersetzungen“ zwischen den beiden Männern voraus.

Neumünster: Messerangriff nach Streit zwischen Männern

Eine Gruppe habe sexuelle Anspielungen gegenüber Mädchen der anderen Gruppe geäußert, worauf ein Streit entbrannte und der 19-Jährige ein Messer zog und damit auf den 30-jährigen Mann einstach.

Informationen zur Schwere der Schnittverletzungen lagen der Polizei zunächst nicht vor. Der Haupteingang des Bahnhofs sei kurzzeitig gesperrt worden, da immer mehr Reisende für das Stadtfest Holstenköste in den Bahnhof kamen und die Ermittlungen behinderten.

Gegen den 19-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Bildmaterial der Auseinandersetzung wurde durch die Bundespolizei gesichert. Der verletzte 30-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)