Schauriger Einsatz im Norden: Feuerwehr birgt Leichenteile aus Fluss

Bei Hoppenrade (Kreis Rostock) wurde am vergangenen Sonntag eine tote Person aus dem Fluss Nebel geborgen – der Leichnam war aber nicht vollständig. Am Freitag stiegen Taucher der Feuerwehr erneut in das Gewässer und machten grausige Funde.

Wie die Polizei mitteilte, habe ein Angler den Fund gemacht und den Notruf gewählt. Eine Sprecherin bestätigte, dass es sich um einen Torso gehandelt hat. Die Polizei steht vor einem Rätsel: Die Identität ist ungeklärt, es soll sich um einen Mann handeln. Vermisstenanzeigen aus der Region lagen nicht vor.

Bei Hoppenrade: Leichenteile aus Fluss geborgen – Polizei ermittelt

Am Freitag fuhren Taucher der Feuerwehr sowie Ermittler der Polizei erneut zum Fluss, um nach weiteren Leichenteilen zu suchen – und sie wurden fündig. Neben Schuhen sind menschliche Gliedmaßen gefunden worden. Sie wurden gesichert und zur Rechtsmedizin transportiert. Dort soll festgestellt werden, ob diese zum am Sonntag gefundenen Torso gehören und ob ein Verbrechen vorliegt.