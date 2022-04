Säureanschlag vor Baerbock-Auftritt! Fünf Verletzte

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist einem gemeinen Säure-Anschlag entgangen. Die Grünen-Politikerin sollte am Samstag in Lübeck (Schleswig-Holstein) die dortige Abgeordnete Monika Heinold im Wahlkampf unterstützen. Am Veranstaltungsort gab es am Morgen Alarm. Fünf Menschen wurden verletzt.

Die Wahlkampfveranstaltung war für 16 Uhr geplant. Auf der Freilichtbühne an der Wallstraße liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dann schlug ein Mitarbeiter gegen 9 Uhr Alarm. Er hatte einen beißenden Geruch festgestellt. Die Feuerwehr und die Polizei rückten mit einem Großaufgebot an.

Lübeck: Säureanschlag bei Wahlkampfveranstaltung – Baerbock-Auftritt abgesagt

Wie eine Polizeisprecherin der MOPO mitteilte, sei im Bereich der Bühne mutmaßlich Buttersäure verschüttet worden. Fünf Helfer der Veranstaltung sollen dabei Atemwegsreizungen erlitten haben. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, brauchten aber nicht in eine Klinik.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Säureangriff auf Wahlstand der Querdenker-Partei in Hamburg

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Polizisten sperrten das Areal. In speziellen Schutzanzügen und unter Atemschutz sicherten Feuerwehr die ätzende Säure in speziellen Gebinden. Laut einer Polizeisprecherin wurde die Veranstaltung abgesagt. Eine Folgeveranstaltung am Samstagabend in Ahrensburg (Kreis Stormarn) soll aber stattfinden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.