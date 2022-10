Motorradfahrer (30) stirbt bei Unfall auf Autobahn in Hamburg

Tragischer Motorradunfall in Wilhelmsburg: Ein junger Mann ist in einer Kurve verunglückt. Die Polizei ermittelt die Einzelheiten des Unfalls.

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr bei einem Unfall in Hamburg gestorben. Der Mann war nach Angaben der Polizei auf der Autobahn A255 in Wilhelmsburg in Richtung Innenstadt unterwegs.

Fahrer noch am Unfallort gestorben

In einer langgezogenen Linkskurve habe er die Bordsteinkante berührt, sei gestürzt und habe tödliche Verletzungen erlitten. Eine versuchte Reanimation am Unfallort konnte sein Leben nicht retten. Die Polizei sperrte die Autobahn kurzfristig.

Spezialisten prüfen, ob der Motorradfahrer rechts überholt hat oder zu schnell gefahren sein könnte. Bei den Ermittlungen werden auch ein 3-D-Scanner und eine Drohne eingesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden (Rufnummer: 040-4286-56789). (dpa/mp)