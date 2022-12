Werden Ungeimpfte bei der Hamburger Feuerwehr folgenlos gemobbt und teils sogar mit dem Tode bedroht? Sind die Beamten zu einer Corona-Impfung genötigt worden? Das jedenfalls geht aus einem Brandbrief eines Feuerwehrmanns hervor, der der MOPO vorliegt. Er ist an Entscheidungsträger und die Leitung der Feuerwehr gerichtet. Der anonyme Absender, der Repressalien fürchtet, fordert darin: „Stoppen Sie diese Diskrimierung!“ Was Amtsleitung und Feuerwehr-Gewerkschaft zu den heftigen Vorwürfen sagen.

Ausgangspunkt des Briefes ist die Behauptung, die Feuerwehr hätte auf alle ihre Bediensteten großen Druck wegen einer verpflichtenden Corona-Impfung ausgeübt. Es sei sogar eine Frist bis Ende Januar gesetzt worden. „Es wurde klar kommuniziert, dass die gesamte Feuerwehr unter die Impfpflicht fällt“, heißt es im Brief. „Das vom Bundestag beschlossene Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht inkludiert aber nur den Rettungsdienst und nicht die Feuerwehr im Allgemeinen.“ Leitstellen-Mitarbeiter beispielsweise hätten keinen Kontakt zu vulnerablen Gruppen.

Impf-Zwang? Brandbrief an die Hamburger Feuerwehr-Leitung

Die Feuerwehr-Führung habe die Forderungen von einzelnen, ungeimpften Kollegen, in rückwärtigen Bereichen des Dienstes arbeiten zu wollen, abgelehnt. Der Absender: „Das Vorgehen kann nicht nachvollzogen werden.“ Kurz vor Ende der Frist am 31. Januar habe die Feuerwehr-Leitung eine Video-Botschaft versendet, in der sie sagt, dass nun doch nur der aktive Einsatzdienst geimpft sein müsse. „Der gesamte Personenkreis, der nicht im Rettungsdienst ist und sich hat impfen lassen, dürfte sich getäuscht und genötigt gefühlt haben. Von Freiwilligkeit kam man sicherlich nicht mehr sprechen, wenn jemandem drohend der Jobverlust in Aussicht gestellt wird“, so die Behauptung im Brief.

Corona-Impfung (Symbolbild) picture alliance/dpa/AP | Tatan Syuflana Corona-Impfung (Symbolbild)

Ferner ist in dem Brief auch von Mobbing-Attacken gegenüber ungeimpften Feuerwehrleuten die Rede, denen teils der Tod gewünscht worden sein soll. Die meisten Dienststellen-Leiter sollen derartige Situationen schweigend und folgenlos hinnehmen, heißt es in dem Brief. „Das prangere ich aufs Schärfste an“, schreibt der Absender. „Gegen diese Spaltung können Sie was unternehmen.“ Zur Impfung schreibt er: „Meistens gibt es nicht nur diesen einen richtigen Weg. Das Leben und insbesondere der Mensch sind sehr viel komplexer und es bedarf damit auch individueller Ansätze und Lösungen.“

„Wie viele Todesdrohungen soll es noch geben?“

Er erkenne einen Versöhnungsansatz in der Video-Botschaft, fordert aber ein „deutliches Benennen der Intoleranz und ein Zeichen des Miteinanders“. Er schreibt: „Wie viele Todesdrohungen soll es noch geben, bis die Dienststelle aktiv wird?“

Die Feuerwehr berichtet auf MOPO-Nachfrage, dass den Kollegen zum Thema Impfpflicht „jederzeit ausreichend Möglichkeit zur Information durch elektronische Medien, Gespräche mit Vorgesetzten, soziale Ansprechpartner und ärztliches Personal“ gegeben werde. Sie bestätigt, dass die ganze Belegschaft zum Impfen aufgefordert wurde, um die „Multifunktionalität der Einsatzkräfte“ gewährleisten zu können. Dass Mitarbeiter ausschließlich in Teilbereichen arbeiten, sei wegen Einsatzkonzepten und strategischen Planungen „dauerhaft nicht realisierbar und gewünscht“.

Die Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild). picture alliance/dpa Die Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild).

Die Frist zum Januar-Ende sei erforderlich gewesen, um den „impfwilligen Bediensteten die fristgerechte Erlangung eines ausreichenden Impfschutzes bis zum 15.03.2022 zu ermöglichen“, so die Feuerwehr. Ab dem 16. März greift in Deutschland die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie gilt für den Rettungsdienst, nicht für die ganze Feuerwehr.

Und warum wurde die Ansage zur Impfung wenige Tage vor Frist-Ende zurückgenommen? Die Feuerwehr: „Wurde sie nicht. In enger Abstimmung mit den beteiligten Abteilungen, Referaten und dem Personalrat wurde an Optionen und Lösungsmöglichkeiten gearbeitet, um möglichst allen Betroffenen ein Angebot zu machen.“ Dazu sollen weitere Impfangebote, aber auch engmaschige Schnell- und PCR-Testmöglichkeiten gezählt haben, „um eine Verwendung im Einsatzdienst zu erhalten“. Mittlerweile seien mehr als 90 Prozent der Feuerwehr-Beschäftigten mindestens zweifach geimpft.

Feuerwehr Hamburg: Stellen uns klar gegen Ausgrenzung

Die Amtsleitung, und das betont die Feuerwehr, nehme die im Brief beschriebenen Vorgänge „sehr ernst“ und stellt sich „klar gegen Ausgrenzung und Diskriminierung in jeglicher Form“. Sofern eine Nachverfolgung der anonymen Hinweise möglich sei, werde man diesen konsequent nachgehen.

Selbst die sonst eher kritische Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) stellt sich hinter die Amtsleitung. Deren Hamburger-Sprecher Heiko Runge sagt: „Die Impfpflicht spaltet die ganze Gesellschaft. Die Führung hat aber alles versucht, die Wogen möglichst flach zu halten. Wer sich nicht impfen lassen möchte, für den sollen andere Möglichkeiten gefunden werden.“ Dass ungeimpfte Kollegen gemobbt werden, beobachte er nicht. „Ich kriege eher das Gegenteil mit, dass Leute, die sich im Nachhinein impfen lassen haben, viel Druck von Ungeimpften bekommen.“