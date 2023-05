Im Norden: Schmuck in Mülleimer gefunden – Polizei sucht Besitzer

In Cuxhaven haben Camper einen ungewöhnlichen Fund gemacht. In einem Mülleimer, der zwischen zwei Campingplätzen steht, lagen diverse Schmuckstücke. Nun sucht die Polizei die Besitzer.

Laut Polizei wurde der Fund am 15. Mai in der Duhner Allee gemacht. Camper hatten in einem der Mülleimer einen Beutel mit Uhren, Ketten und Armreifen entdeckt und das der Polizei gemeldet. Auch eine Schmuckschatulle war dabei.

Schmuck könnte Diebesbeute sein

Laut einem Sprecher ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um Beute aus Diebstählen handelt. Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Schmuck oder kann Hinweise auf die Besitzer geben. Tel. (04721) 57 30.