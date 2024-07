Bankett gibt nach: Müllwagen mit drei Insassen kippt zur Seite

Bei einem Unfall in Wistedt (Landkreis Harburg) ist am Montagvormittag ein Müllwagen in einen Straßengraben gekippt. Die drei Insassen hatten Glück.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der Laster gegen 10.40 Uhr auf der Quellner Straße unterwegs, als der Fahrer des Müllwagens einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz machen wollte. Dabei habe einem Sprecher zufolge das Bankett im Seitenstreifen nachgegeben.

Insassen haben Glück

In der Folge sei der Laster zur Seite gekippt und in einem Grünstreifen liegen geblieben. „Die drei Insassen konnten sich unverletzt über die Fahrerseite ins Freie retten“, so der Sprecher weiter. Sie seien nur vorsorglich von Sanitätern gesichtet worden.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle, die Feuerwehrkräften nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Für die Bergung des Lasters musste die Straße gesperrt werden. Die Polizei ermittelt. (dg)