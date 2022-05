Im Norden: Großalarm für die Feuerwehr – Reihenhaus brennt

Die Feuerwehr Walsrode (Kreis Heidekreis) ist in der Nacht zu Sonntag zu einem brennenden Reihenhaus ausgerückt. Der Brand war im Untergeschoss ausgebrochen und hatte sich bis in das Dach gefressen. Die Bewohner waren zum Glück nicht zuhause.

Anwohner hatten das Feuer gegen 2.15 Uhr entdeckt. Zunächst brannte es nur im Untergeschoss. Als die Retter am Einsatzort am Rembrandtwinkel eintrafen, hatten sich die Flammen laut Feuerwehr bereits bis in das Obergeschoss gefressen.

Walsrode: 120 Retter löschen brennendes Haus

Wenig später wurde auch das Dach erfasst. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Verletzte gab es nicht zu beklagen. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Der Schaden wird auf mehr als 150.000 Euro geschätzt.