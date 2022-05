Großeinsatz im Norden: Batteriebrand in Halle – zwei Verletzte

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Meldorf (Kreis Dithmarschen) am Dienstagmorgen zu einem Brand in einer Druckerei ausgerückt. Dort in einer Halle ist die Batterie eines Gabelstapler in Brand geraten. Herauspritzende Batteriesäure erschwerte die Löscharbeiten. Zwei Arbeiter wurden verletzt.

Der Notruf erreichte die Einsatzzentrale gegen 4.50 Uhr. Mitarbeiter einer Druckerei an der Ernst-Günter-Albers-Straße meldeten, dass die Batterie eines Gabelstaplers brennen würde. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, sei laut eines Feuerwehrmann eine starke Verqualmung feststellbar gewesen.

Meldorf: Spritzende Batteriesäure erschwert Löscharbeiten

Aus der brennenden Batterie sei ätzende Batteriesäure herausgespritzt. Das habe laut eines Sprechers die Löscharbeiten erschwert. Erst nach rund 90 Minuten war der Brand gelöscht, anschließend konnte Entwarnung gegeben werden. Zwei Arbeiter wurden verletzt. Einer von ihnen kam in die Klinik.